Урмас Паэт: строительство "Северного потока — 2" нужно немедленно прекратить

По мнению Паэта, "Северный поток — 2" увеличил бы зависимость Европы от российского газа, поставляемого "Газпромом".

"Строительство "Северного потока — 2" напрямую противоречит целям Европейского энергетического союза по уменьшению зависимости от внешних поставщиков энергии", — отметил Паэт.

Евродепутат подчеркивает, что Россия не может построить газопровод без помощи Германии, которая игнорирует критику и предостережения стран-союзников.

Паэт считает, что Германия должна изменить свою политику в отношении этого проекта и не допустить его завершения.

"Германия не должна ставить экономические интересы одной своей фирмы выше интересов и ценностей Европы как единого целого, так как это обесценивает европейские принципы солидарности, являющиеся важной основой сотрудничества в ЕС", — подчеркнул Паэт.