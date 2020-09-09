Урмас Паэт: строительство "Северного потока — 2" нужно немедленно прекратить(64)
Депутат Европарламента Урмас Паэт (Партия реформ) считает, что Германия допустила ошибку, позволив начать строительство газопровода "Северный поток — 2".
Депутат Европарламента Урмас Паэт (Партия реформ) считает, что Германия допустила ошибку, позволив начать строительство газопровода "Северный поток — 2".
По мнению Паэта, "Северный поток — 2" увеличил бы зависимость Европы от российского газа, поставляемого "Газпромом".
"Строительство "Северного потока — 2" напрямую противоречит целям Европейского энергетического союза по уменьшению зависимости от внешних поставщиков энергии", — отметил Паэт.
Евродепутат подчеркивает, что Россия не может построить газопровод без помощи Германии, которая игнорирует критику и предостережения стран-союзников.
Паэт считает, что Германия должна изменить свою политику в отношении этого проекта и не допустить его завершения.
"Германия не должна ставить экономические интересы одной своей фирмы выше интересов и ценностей Европы как единого целого, так как это обесценивает европейские принципы солидарности, являющиеся важной основой сотрудничества в ЕС", — подчеркнул Паэт.
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