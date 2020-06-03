Урмас Круузе назвал ситуацию вокруг рабочих из Украины политической травлей

”Министр социальных дел Танель Кийк, выступавший перед комиссией по делам сельской жизни, четко сказал, что приезд украинских рабочих в Эстонию не несет в себе большого риска с точки зрения здравоохранения. Если Эстония открыла границы для тех стран, в которых количество заболевших коронавирусом за последние две недели было меньше 15 человек на 100 000 населения, то на Украине этот показатель равен 13”.

По словам Круузе, министр сельской жизни не выказывает особого желания обсудить проблему с министром социальных дел и найти ей решение.

”Во времена, когда все остальные страны привлекают иностранную рабочую силу (например, Финляндия разрешила въезд 9000 сезонных рабочих), у нас отсутствует какая-либо адекватная причина для того, чтобы не следовать их примеру”, — отметил Круузе.

”Не хотелось бы мне оказаться в шкуре предпринимателя, чье дело жизни рушится, потому что правительство вместо решения экономического кризиса решило заняться политической травлей. Наши предприниматели не заслужили такой нервотрепки и неизвестности”, — сказал он и добавил, что, хотя Касса по безработице предлагает всем безработным отправиться на сезонные работы, жители Эстонии делать этого не спешат.