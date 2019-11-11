Ура! В автобусе вместо "зеленой карты" теперь можно использовать телефон

Начиная с сегодняшнего мобильный кошелек mTasku можно использовать для валидации единой карты при проезде на общественном транспорте, так что необходимость носить с сбой физическую карту отпадает.
”Единая карта в mTasku представляет собой мобильную Единую карту, при помощи которой можно валидировать свое право на проезд в общественном транспорте, используя для этого, например, смартфон. Для этого вам нужно открыть в приложении MTasku единую карту и дотронутся телефоном до валидатора. Для того, чтобы использовать услугу, ваш телефон должен быть оснащен безопасной СИМ-картой типа NFC”, — сказала руководитель отдела по обслуживанию бизнес-клиентов Telia Eesti Тармо Кярсна.
Такого типа карту для валидации можно использовать даже при разряженном аккумуляторе и отсутствии интернет-соединения. Пока ее предлагает только Telia. Услуга работает только на операционной системе Android.
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