Ура! В автобусе вместо "зеленой карты" теперь можно использовать телефон

”Единая карта в mTasku представляет собой мобильную Единую карту, при помощи которой можно валидировать свое право на проезд в общественном транспорте, используя для этого, например, смартфон. Для этого вам нужно открыть в приложении MTasku единую карту и дотронутся телефоном до валидатора. Для того, чтобы использовать услугу, ваш телефон должен быть оснащен безопасной СИМ-картой типа NFC”, — сказала руководитель отдела по обслуживанию бизнес-клиентов Telia Eesti Тармо Кярсна.

Такого типа карту для валидации можно использовать даже при разряженном аккумуляторе и отсутствии интернет-соединения. Пока ее предлагает только Telia. Услуга работает только на операционной системе Android.