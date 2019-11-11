Ура! В автобусе вместо "зеленой карты" теперь можно использовать телефон

Начиная с сегодняшнего мобильный кошелек mTasku можно использовать для валидации единой карты при проезде на общественном транспорте, так что необходимость носить с сбой физическую карту отпадает.
По словам руководителя отдела бизнес-клиентов Telia Eesti Тармо Кярсна, этот шаг означает выход услуг мобильного кошелька mTasku в сферу общественного транспорта, которым ежедневно пользуется огромное количество людей.
”Единая карточка в mTasku — это мобильная Единая проездная карточка, при помощи которой можно валидировать свой проезд в общественном транспорте, используя мобильный телефон. Пользоваться Единой проездной карточкой в mTasku легко и удобно: нужно просто открыть Единую карточку в приложении mTasku и прикоснуться смартфоном к валидатору. Для использования услуги в телефоне должна быть надежная SIM-карта NFC, которую можно купить в представительстве или интернет-магазине Telia Eesti”, — объяснил Кярсна.
По его заверениям, благодаря новой технологии SIM-карты NFC Единой карточкой в mTasku можно будет пользоваться даже в случае, если сел аккумулятор телефона или нет подключения к интернету.
Уже почти 10 лет Ridango AS позволяет удобно пользоваться общественным транспортом с помощью билетной системы на базе профиля пользователя и Единой карточки, используемой по всей Эстонии. ”Для нас важны услуги будущего и их постоянное развитие. Сейчас мы в сотрудничестве с Telia создали новое решение, которое сделает проезд еще более удобным. Теперь Единая карточка будет доступна в мобильном телефоне пользователя”, — сказал Арго Верг, директор по продажам Ridango.
Сначала Единой карточкой в mTasku можно будет пользоваться в Таллинне и Харьюмаа, Тарту и Пярну. Остальные регионы Эстонии постепенно подключатся в ближайшее время. Следует также учитывать, что в данный момент Единая проездная карточка в mTasku работает только в телефонах с операционной системой Android.
По словам Тармо Кярсна, уже более 70 000 людей в Эстонии пользуется mTasku, и это число растет день ото дня. При этом пользователи mTasku больше всего ценят именно удобство и преимущества, которые предлагает им мобильный кошелек.
”Вместо того, чтобы носить с собой всевозможные физические карточки — баковские, клиентские, подарочные и транспортные, их можно в цифровом виде добавить в mTasku. Таким образом, у каждого пользователя всегда есть быстрый и удобный доступ к десяткам различных карточек, расположенных в смартфоне на расстоянии пары нажатий”, — добавил Кярсна.
В данный момент пользоваться Единой проездной карточкой в mTasku могут клиенты Telia и Diil, но ожидается, что к решению присоединятся и другие местные операторы мобильной связи.
Подробнее о том, как добавлять и использовать Единую карточку в mTasku, читайте здесь.
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