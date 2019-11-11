Ура! В автобусе вместо "зеленой карты" теперь можно использовать телефон

По словам руководителя отдела бизнес-клиентов Telia Eesti Тармо Кярсна, этот шаг означает выход услуг мобильного кошелька mTasku в сферу общественного транспорта, которым ежедневно пользуется огромное количество людей.

”Единая карточка в mTasku — это мобильная Единая проездная карточка, при помощи которой можно валидировать свой проезд в общественном транспорте, используя мобильный телефон. Пользоваться Единой проездной карточкой в mTasku легко и удобно: нужно просто открыть Единую карточку в приложении mTasku и прикоснуться смартфоном к валидатору. Для использования услуги в телефоне должна быть надежная SIM-карта NFC, которую можно купить в представительстве или интернет-магазине Telia Eesti”, — объяснил Кярсна.

По его заверениям, благодаря новой технологии SIM-карты NFC Единой карточкой в mTasku можно будет пользоваться даже в случае, если сел аккумулятор телефона или нет подключения к интернету.

Уже почти 10 лет Ridango AS позволяет удобно пользоваться общественным транспортом с помощью билетной системы на базе профиля пользователя и Единой карточки, используемой по всей Эстонии. ”Для нас важны услуги будущего и их постоянное развитие. Сейчас мы в сотрудничестве с Telia создали новое решение, которое сделает проезд еще более удобным. Теперь Единая карточка будет доступна в мобильном телефоне пользователя”, — сказал Арго Верг, директор по продажам Ridango.