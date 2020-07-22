Управляющие фондами впервые за 4 года терпят убытки

В первом квартале управляющие фондами потерпели убытки в размере 1,8 миллиона евро. Это их первый квартальный убыток за последние 4 года, пишет dv.ee.
Как пишет Финансовая инспекция, убыток возник из-за снижения стоимости активов, находящихся в портфеле фондов. Это снижение, в свою очередь, было вызваны кризисом на финансовых рынках, возникшим по причине пандемии. При этом фонды были по-прежнему хорошо капитализированы.
Рентабельность собственного капитала управляющих фондами упала до -1,5%, в то время как годом ранее она в первом квартале составляла 14,2%.
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