Управляющие фондами впервые за 4 года терпят убытки

Как пишет Финансовая инспекция, убыток возник из-за снижения стоимости активов, находящихся в портфеле фондов. Это снижение, в свою очередь, было вызваны кризисом на финансовых рынках, возникшим по причине пандемии. При этом фонды были по-прежнему хорошо капитализированы.

Рентабельность собственного капитала управляющих фондами упала до -1,5%, в то время как годом ранее она в первом квартале составляла 14,2%.

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