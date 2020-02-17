Управляемая Урве Пало сеть казино начинает работу под новым торговым знаком

Председателем правления Novoloto является бывший министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало. По ее словам, более интернациональное написание служит интересам рынка. ”В последние годы у нас наблюдается уверенный рост туристов, прежде всего из России, Латвии и Финляндии”, — отметила она.
Всего у Novoloto в Эстонии насчитывается 22 игровых зала. Фирма обеспечивает работой около 300 человек. В прошлом году государству в виде налогов было заплачено более 5 млн евро. При этом убыток фирмы в 2018 году составил почти 3 мл евро (в 2016 и 2017 гг — 3,74 млн и 3,96 евро соответственно).
Появилось видео с места смерти протоиерея Всеволода Чаплина
Расстрел россиянок на курорте: за убийцу готовы заплатить
Рассмеявшаяся в эфире ведущая ГТРК «Камчатка» сделала заявление
Не выбрасывайте лотки из-под яиц: они могут очень пригодиться