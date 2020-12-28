Управа Пыхья-Таллинна ищет нового арендатора кафе

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, здание находится в отличном живописном месте.

”Пыхья-Таллинн — уникальный район с 20 км побережья и 11 портами. Это также старый пригород Таллинна, бывший поселением рыбаков, лодочников и лоцманов. Будущее кафе должно быть достойным природной красоты и интересной истории этой местности”, — сказал старейшина района.

Начальная цена аренды — 2004,15 евро в месяц.

Общая площадь пляжного здания (под предприятие общепита) — 565,7 м2, начальная цена — 3,40 евро/м2 (1923,38 евро) в месяц.

Общая площадь лодочного ангара (под склад или гараж) — 39,4 м2, начальная цена 2,05 евро/м2 (80,77 евро) в месяц.

Коммерческая площадь сдается в аренду временно на основании договора, действующего до 30 сентября 2021 года до установления права застройки или подтверждения результатов предложения.

Комиссия признает победителем аукциона участника, предложившего самую высокую цену. Предложение можно подать в инфозале Управы Пыхья-Таллинна (Нийне, 2) до 9.00 часов 21.01.2021.

Дополнительная информация: Управа Пыхья-Таллинна объявляет открытый тендер для поиска арендатора коммерческих площадей по адресу улица Пульгуранна, 58