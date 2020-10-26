Упаковку для никотиновых подушечек теперь можно будет сдавать как тару — по 50 центов за штуку

”Окурки стали привычной частью мусора, мы же со своей стороны делаем все возможное, чтобы альтернативные никотиновые изделия потреблялись более ответственно”, — сказала исполнительный директор Nicorex Baltic Диане Сирелпуу. Она добавила, что предприятие сможет перерабатывать значительный объем упаковки, даже если закон напрямую этого не требует.





По словам Сирелпуу, потребление бестабачного снюса, то есть никотиновых подушек, растет. По данным Налогово-таможенного департамента, за первые восемь месяцев этого года налоговые поступления от никотиновых подушек увеличились на треть, в результате чего в августе доход государства от акцизов составлял более 280 000 евро в месяц. Проект направлен на повышение осведомленности потребителей продукции об ответственном потреблении и обращении с отходами.

Цель 50-центового залога — побудить людей, которые уже используют никотиновые подушки сегодня, возвращать пустые упаковки со специальной маркировкой, а не выбрасывать их. Если человек перешел с курения сигарет на альтернативный бездымный никотин, то следующим этапом этого процесса может стать ответственное потребление.

”Упаковка никотиновых подушек не должна становиться мусором, ее можно превратить в новую упаковку или продукт”, — говорит Диане Сирелпуу и призывает всех, кто уже пользуется этой продукцией возвращать тару в магазин. ”Упаковка продуктов нашего партнера Ministry Of Snus изготовлена из 100% перерабатываемого пластика. Мы собираем эти коробочки, отмеченные специальным знаком, и возвращаем их в систему циркулярной экономики. Собранная тара измельчается, материал перерабатывается и становится новой упаковкой. Мы надеемся, что этот проект поможет укрепить привычку людей сортировать упаковку и повысит уровень ответственности потребителя”.

По словам Диане Сирелпуу, при создании системы залогов важна прозрачность. Наклейка с символом залоговой тары имеется на всех коробках для снюса под брендом ACE, продаваемых в магазинах Veipland. Ящики для сбора депозитной тары и возврат денег организованы в магазинах Veipland по всей Эстонии. В магазинах упаковка собирается в специальные ящики отдельно от других видов отходов. ”Сегодня мы начинаем кампанию и посмотрим, как отреагируют на нее люди. Наша цель состоит в том, чтобы сформировать привычку возвращать упаковку, даже если на ней не имеется залогового знака”, — добавила Сирелпуу.