Универмаг Stockmann в Эстонии нарастил прибыль

Как собщается в пресс-релизе, в 2018 году доход от продаж расположенного в центре Таллинна универмага Stockmann составил 47,6 миллиона евро, что на 2,4% меньше, чем годом ранее. ”Причиной стал переход торговой марки Hugo Boss к работе на основании концессионной модели, в результате чего доход от продаж предприятия, действительно, сократился, но такой переход положительно сказался на брутто-прибыли”, — рассказала директор универмага Stockmann Марге Тюрнер.

В сопоставимых величинах доход от продаж предприятия остался на уровне 2017 года. В этом году Stockmann AS ожидает умеренного роста дохода от продаж.

”Позитивным экономическим результатам также задавали тон и некоторые другие изменения: мы расширили свой ассортимент за счет качественных торговых марок, многие из которых впервые оказались представлены в эстонской розничной торговле, мы обновили косметический отдел и приступили к реновации продуктового отдела. Кроме того, мы взяли четкий курс на повышение экологической сознательности посредством проведения различных кампании и мероприятий”, — добавила Тюрнер, по словам которой, 2018 год можно считать для предприятия успешным.

Stockmann является первым в Эстонии универмагом, который в прошлом году полностью перешел на платные пакеты для покупок. В результате этого смелого шага потребление пластиковых пакетов сократилось почти на 50%. В апреле этого года Stockmann стал первым в Эстонии универмагом, отказавшимся от продажи одноразовой пластиковой продукции, заменив ее более экологичными альтернативами.