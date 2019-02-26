Ultra HD заказывали? Когда эстонские телеканалы начнут транслировать программы в разрешении 4K или 8K

Директор по развитию информационно-коммуникационных технологий ERR Яанус Лилленберг объяснил, что для трансляции передач в 4K и 8K придется обновить весь технопарк ERR, что обойдется в крайне крупную сумму.

Так как деятельность ERR основывается на деньгах налогоплательщиков, то внедрение новых технологий очень важно серьезно обдумать, особенно если с этим связаны большие траты.

По словам Лилленберга, в ближайшие два года государственное телевидение контент 4K и 8K внедрять не планирует.

TV3 также ссылается на проблемы с инфраструктурой. Представитель телеканала Кади Полл отмечает, что хотя 4K телевизоры и есть в домах у 10%-15% местных телезрителей, в Эстонии отсутствуют необходимы дигибоксы и инфраструктура для трансляции контента в подобном расширении.

На момент публикации статьи комментария от Kanal 2 получить не удалось.

По всей видимости, в ближайшие пару лет телезрителям придется довольствоваться зарубежными телеканалами с расширением 4K и 8K, так как эстонские к внедрению Ultra HD пока не готовы.