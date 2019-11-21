Украинский транзит газа из РФ по правилам ЕС: как это будет?

Противостояние и его последствия побудили Евросоюз, известный своей нетерпимостью к монополиям, принять Третий энергопакет. Цель этого набора директив и постановлений заключалась в дальнейшей либерализации энергетического и газового рынков, а также в усилении прав потребителей. Одна из главных его норм — анбандлинг — не допускает сосредоточения в одних руках транспортных сетей, производства энергоносителей и их продажи.

Отдельный оператор газотранспортной системы в Украине

В Украине 17 ноября вступил в силу закон об анбандлинге национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины". Он предусматривает выделение из ее состава предприятия по транспортировке природного газа и сертификацию нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС).

"Нафтогаз" находится под управлением украинского правительства. А оператором ГТС будет управлять исключительно министерство финансов страны. Согласно закону, ни правительство, ни премьер не смогут контролировать, координировать действия оператора или назначать его руководство. Более того, закон запрещает кому-либо, например, премьеру, вмешиваться в то, как министерство финансов управляет корпоративными правами.

Выделение оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины из структуры "Нафтогаза" было предусмотрено еще законом о природном рынке газа от 2015 года. Впрочем, длительное время анбандлинг в силу ряда причин был заблокирован. Процесс сдвинулся с мертвой точки лишь после смены власти и назначения нового правительства в Украине. В сентябре Кабмин принял решение о модели анбандлинга.

Сейчас в структуре "Нафтогаза" создано ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ). С 1 января, после прекращения нынешнего контракта на транзит газа, ОГТСУ продадут предприятию "Магистральные газопроводы Украины", которое является государственным и теперь находится под контролем Минфина. Стоимость продажи будет динамичной, кроме того, предусмотрена рассрочка на 15 лет. А с 1 января 2020 года государство, которое и останется собственником ГТС Украины, передаст эту систему в управление ОГТСУ.

Сертификация независимого оператора

Согласно Третьему энергопакету ЕС, о независимости оператора можно говорить только лишь после его сертификации. Ее проводит национальный регулятор — в Украине это Нацкомиссия, совершающая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В начале октября ОГТСУ подало заявку на сертификацию. 22 ноября регулятор планирует рассмотреть вопрос пока лишь о предварительной сертификации.