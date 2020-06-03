Украинский портал: Эстония в данный момент зависит от украинцев как никогда

Например, из Польши на родину вернулись около 150 000 украинцев. В настоящее время их возврат также затруднен из-за отсутствия транспортных связей между Украиной и другими странами.

Действительно, эстонские фермеры просят разрешить въезд украинцам, которые должны были приехать для сбора клубники. А эстонская компания Frigohans OÜ заявляет, что сейчас катастрофически не хватает водителей (ими также работали украинцы) — под угрозой перевозки продуктов и медикаментов.

Как говорит член правления компании RIA.com Marketplaces OÜ Артем Уманец, те жители Эстонии, которые вернулись с заработков из Финляндии и Швеции, не станут работать за те же деньги, что и украинцы.

”Эстония на данный момент зависит от украинцев как никогда. Если стройки могут подождать, то продовольствие — нет. Эстонцы, которые работали за границей и вернулись назад, не будут работать на тех же условиях и за ту же заработную плату, что и украинцы. Поэтому многим компаниям придется поднимать оплату, если они хотят обойтись без иностранной рабочей силы. И когда откроют границы, компаниям нужно будет предлагать для украинцев более выгодные условия, — говорит Уманец.

"Стоит отметить, что отток украинцев создал проблему и в сегменте аренды жилплощади. Если раньше из-за нахлынувшей украинской рабочей силы стоимость аренды квартир взлетела вверх, то теперь она будет снижаться", — добавил он.

В настоящее время граждане третьих стран, которые находятся на родине, не могут работать в Эстонии. Иностранец, который уже находится в Эстонии на законных основаниях, может работать здесь на тех же условиях, что и до объявления чрезвычайного положения. Исключением является краткосрочная занятость в сельскохозяйственном секторе. Краткосрочное разрешение на трудоустройство иностранца, который работает в сельскохозяйственном секторе в течение короткого времени либо уже работает там и уже находится в Эстонии, может быть продлено до 31 июля 2020 года.

Компания RIA.com Marketplaces OÜ управляет ведущим украинским порталом объявлений о недвижимости DOM.RIA.com, а также крупнейшим украинским порталом продажи автомобилей AUTO.RIA.com. С 2018 года предприятие является членом Союза электронной торговли Эстонии, а с 2020 года — входит в Эстонский союз инфотехнологии и телекоммуникации.