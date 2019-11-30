Украина просит Латвию исполнить решение суда Стокгольма по спору с "Газпромом"

"Заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года. ПАО "Газпром" изучает возможности по защите своих интересов", — сообщает компания.

Разбирательства "Газпрома" и "Нафтогаза" по контрактам на транзит и поставки газа на Украину идут с 2014 года. 28 февраля 2018 года Стокгольмский суд вынес окончательное решение: доплатить "Нафтогазу" около $4,7 млрд в рамках дела по транзиту. Таким образом, с учетом удовлетворенных встречных требований "Газпром" оказался должен заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

"Газпром" в марте 2019 года оспорил решение арбитража и заявил о намерении расторгнуть газовые контракты с украинской госкомпанией через суд. Слушания по делу об оспаривании арбитражного решения по транзиту назначены на сентябрь — октябрь 2020 года.