Украина просит Латвию исполнить решение суда Стокгольма по спору с "Газпромом"

"НафтогазУкраины" подал ходатайство в суд Видземского предместья города Рига (Латвия) о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом" от 28 февраля 2018 года, а также о принятии обеспечительных мер. Об этом говорится в отчете российского холдинга, сообщает ТАСС.
"Заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года. ПАО "Газпром" изучает возможности по защите своих интересов", — сообщает компания.
Разбирательства "Газпрома" и "Нафтогаза" по контрактам на транзит и поставки газа на Украину идут с 2014 года. 28 февраля 2018 года Стокгольмский суд вынес окончательное решение: доплатить "Нафтогазу" около $4,7 млрд в рамках дела по транзиту. Таким образом, с учетом удовлетворенных встречных требований "Газпром" оказался должен заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.
"Газпром" в марте 2019 года оспорил решение арбитража и заявил о намерении расторгнуть газовые контракты с украинской госкомпанией через суд. Слушания по делу об оспаривании арбитражного решения по транзиту назначены на сентябрь — октябрь 2020 года.
В то же время Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации по транзиту российского газа в ЕС через украинскую территорию после 31 декабря 2019 года (даты окончания действия контракта "Газпрома" и "Нафтогаза" на поставку и транзит газа), хотя диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом". Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год.
Однако Украина считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта.
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