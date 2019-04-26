Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба"

"Такое решение компания, в частности, приняла, руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины. Согласно условиям этого договора, Укртранснафта имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям. Все материальные убытки возлагаются на сторону, не сдержавшую выполнение своих обязанностей", — говорится в сообщении, на официальной странице АО "Укртранснафта" в фейсбуке.

"Укртранснафта" вынуждена прибегнуть к таким действиям в связи с отказом приема некачественной российской нефти на приемо-сдаточном участке "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточном участки нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

"Сообщение (о прекращении транзита российской нефти — ИФ) получено от оператора нефтетранспортной системы Украины АО "Укртранснафта", — сообщили в ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Заявление компании цитирует госагентство "БелТА".

В соответствии с этим сообщением "Гомельтранснефть Дружба" сообщила в Брянск о полной остановке перекачки на участке "Мозырь-Броды", добавили в компании.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышает "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ — ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

23 апреля Белоруссия вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.