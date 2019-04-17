Украина обвинила Россию в подготовке газового кризиса

Он назвал незапуск газопровода в срок очевидным фактом. При этом, по его словам, российская сторона сознательно затягивает переговоры по транзиту газа через Украину. ”Россияне делают все возможное, чтобы договора (по транзиту газа через Украину после 31 декабря 2019 года — прим. ”Ленты.ру”) не было, именно чтобы пошантажировать Европу. Газовый кризис — это их стандартный ход в подобных ситуациях”, — сказал Коболев. Он считает, что после истечения контракта в конце года возможна полная остановка транзита газа через Украину. В связи с этим Коболев подчеркнул важность подготовки к зиме 2019-2020 и создания дополнительных запасов газа.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Москва, Киев и Брюссель проводят переговоры по транзиту после 2019 года. Последняя встреча состоялась в январе, но договоренности достигнуты не были. Следующая встреча, как ожидается, состоится в мае — уже после выборов президента Украины.