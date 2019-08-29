Уходящий с поста глава EAS: я не знаю, на что ссылалась министр, говоря о мутных денежных делах(1)
Руководитель Фонда развития предпринимательства (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus — EAS) Ало Иваск, который вскоре покинет свой пост, сказал, что не знает, что имела в виду министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго, когда говорила о запутанных денежных делах EAS.
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