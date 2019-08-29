Уходящий с поста глава EAS: я не знаю, на что ссылалась министр, говоря о мутных денежных делах

В июле Кинго (EKRE) заменила трех членов совета EAS и сказала, что "EAS последнее время сопровождают неясные денежные дела и решения, что не в лучшую сторону повлияло на престиж государственного целевого учреждения".

Сообщивший сегодня о своем уходе Иваск сказал, что эта тема с Кинго никогда не поднималась. По словам Иваска, Кинго ему претензий не предъявляла, и министр якобы неоднократно спрашивала, не хочет ли он передумать и остаться в EAS.

Иваск также сказал, что ему довелось заниматься в организации важными делами, а теперь он снова хочет попробовать себя в частном секторе. Он отметил, что его уход не связан с произошедшими в составе совета изменениями.

Иваск руководил фондом почти два с половиной года.