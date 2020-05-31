Удивительный интернет Telia Eesti: в шесть раз медленнее, но зато наполовину дороже

Такая нелепая ситуация существует "благодаря" работе лидера нашего рынка — Telia — и пассивности регулятора — Департамента технического надзора (TTJA).

Речь идет о ситуации, которая возникла далеко не вчера. Европейская комиссия в исследовании, заказанном еще два года назад, отметила, что в Эстонии действует странная аномалия. В Эстонии кабельные сети — одни из лучших и с самым большим покрытием, и нет никаких технических препятствий для предложения сверхбыстрого интернета (по определению комиссии это 100 100 Mbit/s и выше), но по каким-то причинам жители страны и предприятия этим не пользуются.

По показателю использования сверхбыстрого интернета (11%) мы в Европы в последних рядах. В несколько раз отстаем от Латвии и Литвы, не говоря о Швеции, где уже большинство людей и фирм сидят на сверхбыстром интернете.

При этом разрыв только растет. Причем эстонское государство само установило целью, чтобы к 2020 году сверхбыстрый интернет (100 Mbit/s и выше) использовали 60% пользователей. Но к этой цели мы даже близко не подошли.

Когда издание Eesti Ekspress попросило у Telia прокомментировать высокие цены, то получило ответ: "Согласно ценовому обзору Евросоюза пакетов интернет-связи, Эстония входит в число самых выгодных стран Европы в части пакетов до 100 Mbit/s. Эти пакеты использует сегодня большая часть эстонских домохозяйств".

Подтасовка и демагогия

При более внимательном рассмотрении ответа Telia его первую часть можно назвать подтасовкой, а вторую — просто цинизмом.

Да, Европейская комиссия указала, что при невысоких скоростях эстонский интернет в Европе в числе наиболее выгодных. Это факт, на который ссылается Telia, то же самое любит повторять и Департамент технического надзора. Но обнародованное исследование и его база данных позволяют установить, откуда взялось утверждение "обычный интернет — в числе самых выгодных в Европе".

Выясняется, что в случае Эстонии Комиссия взяла в качестве основания для расчета цены действующего в Нарве провайдера — OÜ Fill. Поздравления нарвитянам, но ведь большинство жителей и предприятий страны не могут пользоваться услугами нарвской компании Fill. Если сделать сравнение, взяв за основу цены Telia, то в результате получится дорогой обычный интернет (до 100 Mbit/c), и просто космический по ценам скоростной интернет.