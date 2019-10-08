Удивительная история: мужчина из Эстонии за три с половиной года при помощи Amazon стал миллионером

В определенный момент Ряэгелю надоело участвовать в ценовом ралли и он решил отказаться от простых силиконовых изделий. Мужчина стал продавать электронные ловушки для насекомых. Однажды товар застрял на американской границе и Ряэгелю пришлось изрядно попотеть, чтобы разрешить ситуацию. Ряэгель усовершенствовал продукт и он стал продаваться еще лучше. Сначала оборот составлял 30 000 долларов в месяц, а вскоре достиг миллиона. Бизнесмену повезло, поскольку как завод-поставщик в Китае, так и транспортный партнер согласились составить долгосрочные графики платежей. Если бы ему пришлось сразу самому выкупать продукцию, то так быстро расти он бы не смог.

4 декабря 2018 года Ряэгель запомнит надолго. Именно в этот день он получил от Amazon письмо с просьбой забрать свой товар со склада и больше его не привозить. Через четыре часа были закрыты его страницы на сайте. Фирма с оборотом в миллион евро в месяц в один миг безо всяких объяснений оказалась не у дел. Ночи напролет Ряэгель общался со службой поддержки клиентов. Шли недели и месяцы. Американский адвокат Ряэгеля рассылал письма. Но — ничего. Вскоре выяснилось, что Amazon внес изменения в категорию "пестициды" и теперь продавать их имели право только резиденты США. Ряэгель открыл в Америке фирму и переслал документы. Но и это не помогло. Дело сдвинулось с мертвой точки только когда Ряэгель приобрел американскую фирму, имевшую аккаунт на Amazon и подтвержденные данные гражданина США. Через неделю продажи восстановились в прежних объемах.

Но радость была недолгой. В один прекрасный день Ряэгель узнал, что его китайский производитель стал выпускать похожий товар и кто-то уже продает его на Amazon. У Ряэгеля было три варианта: отдать часть рынка, начать распространять похожие товары или продать фирму.

В Эстонии профессиональная продажа на Amazon — довольно новое явление. Всего насчитывается 20-30 крупных деятелей. Решение о продаже Ряэгель принял быстро. Он отправился на конференцию в Лас Вегасе, где продал фирму американцам за 2 млн долларов. Также какое-то время он будет получать бонусы с продаж. Семейное насилие закончилось.

Получив деньги от сделки, Ряэгель почувствовал опустошение. Сродни олимпийским чемпионам, которые после победы чувствуют пустоту. Он чувствовал, будто лишился чего-то. Жизнь в один миг не меняется. ”Вчера я ехал из Таллинна в Пярну и не заметил камеру слежения за скоростью и получил штраф. Сегодня утром проснулся и погода была облачной. Люди болтались на дороге и были пробки. А я удивлялся, как они не понимают, что теперь я миллионер”, — смеется Ряэгель.

При этом бросать Amazon он не собирается. ”Я вернусь в эти жестокие отношения. Я уже знаю, как там все происходит. Благодаря продаже у меня теперь есть и вариант B. И, конечно же, меня ждет намного меньше бессонных ночей”, — рассуждает мужчина.