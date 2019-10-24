Удержание персонала для продвинутых работодателей: дело не в зарплате

Работники международных компаний знают: если у Гунтиса в Риге заболит спина, он завтра же окажется в кабинете врача, а вот его коллега Урмас в Таллинне просто примет ибупрофен и будет еще четыре недели в больном состоянии ходить на работу, пока не попадет на прием к врачу. Но ситуация постепенно улучшается и важнейший в Латвии (как и Европе в целом) вид страхования – медицинское страхование работников – все чаще включается в мотивационные пакеты компаний в Эстонии.

«Мало осталось рабочих мест, привлекающих и удерживающих людей лишь деньгами, – подчеркнул менеджер по продукции эстонского филиала страхового общества BTA Михаил Прокопьев. – Работодатели приходят к нам, когда понимают, что в период кризиса рабочей силы удержание персонала даже насущнее поиска новых работников».

Работодатель ищет мотивирующие факторы

Михаил Прокопьев рассказал, что к нему для обсуждения медицинского страхования персонала обращаются те предприниматели, которые решили систематически разрабатывать ценные мотивационные пакеты для своих сотрудников. «Результаты исследования мотивации эстонских работников при участии более тысячи человек свидетельствуют: наиболее лояльным является не самый высокооплачиваемый работник, а тот, кто ощущает доверие и заботу работодателя», - отметил Михаил Прокопьев. - И наоборот – человек начинает искать новую работу в первую очередь не из-за низкой зарплаты, а в связи с плохой трудовой атмосферой и неприятным отношением к нему».

По словам Михаила Прокопьева, опросы и жизненный опыт указывают на то, что для поддержания доверительных и приятных трудовых отношений мало одноразовых премий и временных проявлений заботы. «Чтобы работа всех радовала, руководитель должен прилагать повседневные усилия, неизменно проявлять ответственность. Это как строительство солидного дома, кирпич за кирпичом», - добавил он. «Бесплатные бонусы – парковочные или театральные билеты, членство в спортивном клубе – это ограниченное по времени удовольствие. К тому же работники иногда вообще не пользуются такими наградами».

Михаил Прокопьев знает, что современные компании не надеются найти какое-то одно универсальное волшебное средство оптимизации трудовой среды: они понимают, что человек хочет работать как следует, когда ему предлагается совокупность хорошей зарплаты, ощущения уверенности в завтрашнем дне, благоприятных условий труда и должной ответственности. «Вот почему предприниматели обращаются к BTA для обсуждения мотивационных возможностей поддержания здоровья персонала», - уточнил он. - Большинство из них очень положительно относятся к идее оформления для своих работников дополнительного медицинского страхования, но после заключения договора я на всякий случай напоминаю им, что при этом нельзя забывать о приветливой улыбке утром и нужно искренне интересоваться самочувствием сотрудников».

Реально используемый бонус

Дополнительное медицинское страхование, обеспечивающее работнику доступ к быстрой платной врачебной помощи и покрывающее риск крупных счетов за лечение, соответствует пяти критериям значимости с точки зрения работодателя. Такое страхование действительно необходимо, оно служит проявлением заботы, длится долго, финансово выгодно и реально используется работниками. «В Эстонии данный вид страхования еще непривычен, но работники международных компаний уже замечают, что их коллегам в Латвии обеспечивается более эффективная врачебная помощь, и спрашивают у эстонского начальства о подобных решениях для себя».

В последние годы дополнительное медицинское страхование стало важнейшим видом страхования в Латвии. «Фактически все проблемы со здоровьем, которые не представляют непосредственной угрозы жизни, решаются сейчас в Эстонии быстро только платным образом, - подчеркнул Михаил Прокопьев. - Врачи подтверждают, что из-за этого люди часто откладывают решение своих проблем со здоровьем, в частности воздерживаются от регулярных медосмотров. В итоге вместо профилактики заболеваний медицина вынуждена чаще заниматься ликвидацией их последствий, что естественно дороже и тяжелее для пациентов».

Застраховавшие расходы на лечение персонала клиенты BTA тоже отмечают эту особенность. Их опыт указывает на то, что в течение первого года работники активно исчерпывают лимиты медицинских услуг в рамках страховых пакетов. «Медосмотры, спортивные тесты, визиты к дерматологу, вакцинации и лечение зубов – вот что представляет интерес для работников, особенно из-за того, что они часто откладывают это на несколько лет, - пояснил Михаил Прокопьев. - Мы замечаем, что работники особенно благодарны за страховое покрытие лечения зубов, ведь стоматолог найдет себе работу в любом рту».

Медицинское страхование отличается от подарочных концертных билетов и абонементов спортклубов также тем, что работодатель может быть уверен – оплаченный им бонус действительно будет использован. «Всегда используется, - заключил Михаил Прокопьев. - Мы видим это».

Меньше дней на больничном листе

Михаил Прокопьев заметил, что клиенты в настоящее время уже понимают: страхование расходов на лечение персонала является оптимальным способом использования специальной налоговой льготы в размере 400 евро в год. «Это не только демонстрация своего хорошего отношения к работникам, но и инвестиция, - подчеркнул он. - Быстрая врачебная помощь при появлении жалоб, бесплатные вакцинации и прочие услуги означают меньше дней на больничном листе, из-за которых срываются сроки выполнения заказов и работодатель несет убытки».

Как отмечает Михаил Прокопьев, работник со средней по стране зарплатой обходится работодателю примерно в сто евро в день. «Если благодаря своевременным посещениям врачей-специалистов, медосмотрам и вакцинациям количество дней на больничном листе уменьшается на четыре в год, работодатель уже извлекает выгоду, - сказал он. - В случае высокооплачиваемого работника даже два предотвращенных дня на больничном листе в год сэкономят работодателю соответствующую сумму».

Плохая атмосфера на работе побуждает увольняться больше, чем низкая зарплата



Положительные эмоции удерживают работника крепче высокой зарплаты, как выяснилось в ходе проведенного Norstat опроса о трудовой мотивации.

52% из очень довольных условиями труда на своей нынешней работе респондентов отметили, что даже не задумываются об поиске другой работы. Только 49% из очень довольных скорее своей текущей зарплатой респондентов не намерены скоро сменить работу.

Верно и обратное: низкая зарплата побуждает человека искать новую работу меньше, чем нездоровая трудовая атмосфера, отсутствие доверия и безответственность. Лишь 28% респондентов, которые не довольны низкой зарплатой в настоящее время, находятся в активном поиске новой работы или готовы уволиться при первом же выгодном предложении. При этом почти половина респондентов, которых огорчает нехватка доверия и ответственности или неприятная атмосфера на рабочем месте, уже готовятся к уходу с текущей работы.

В прошлогоднем опросе о трудовой мотивации участвовала 1000 респондентов.



Пакеты

BTA предлагает несколько вариантов страхования расходов на лечение персонала – от покрытия одной трети таких расходов до стопроцентного покрытия. Расценки всех пакетов не достигают порога специальной налоговой льготы, то есть подоходный налог за них дополнительно не взимается.

Возмещаемые амбулаторные услуги

В условиях практически полностью платной системы здравоохранения дополнительное медицинское страхование обеспечивает работнику быстрое получение врачебной помощи при возникновении проблемы и мотивирует его уделять время профилактике. Опыт врачей свидетельствует: из-за длинной очереди или платы за медицинскую услугу даже получающий хорошую зарплату человек часто откладывает свое лечение, что в итоге приводит к возрастанию расходов и количества дней на больничном листе.

Возмещаемые стационарные услуги

• Нахождение на стационарном лечении

• Врачебные консультации

• Анализы

• Обследования

• Операции

Дополнительные программы

• Стоматология

• Профилактический медосмотр

• Амбулаторная реабилитация

• Платные услуги в связи с беременностью и родами

• Стационарная реабилитация

• Лекарства

• Оптика