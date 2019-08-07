07.08.2019, 11:50

Учителя грозятся устроить забастовку, если правительство не поднимет им зарплаты

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Вахур Кооритс
Вахур Кооритс
EST 12
Учителя грозятся устроить забастовку, если правительство не поднимет им зарплаты
Foto: Annika Haas

Весной Министерство финансов обещало заморозить зарплаты учителей на четыре года. Если это будет сделано, учителя объявят забастовку, пишет Eesti Päevaleht.

Вступившее весной в должность правительство Ратаса в рамках бюджетной стратегии объявило, что в период с 2020 по 2023 год зарплаты работников общественного сектора (учителей, полицейских, спасателей и т.д.) подниматься не будут.

Graafika: Teri Kuusmaa


По словам председателя союза работников образовательной сферы Реэмо Волтри, заморозка зарплат вернет ситуацию на уровень 2012 года. Волтри подчеркнул, что учителя являются специалистами с магистерской степенью и их зарплата должна быть сопоставима с уровнем зарплат других специалистов с высшим образованием (это примерно на 20% выше средней по стране). Сейчас средняя зарплата учителя составляет 1500 евро, нижний предел — 1250 евро.

”Если зарплаты учителей не будут расти, то учителей будет все меньше и меньше. Уже сейчас ситуация очень плохая. До сентября осталось меньше месяца, а многим школам просто не найти преподавателей, так как молодежь в учителя идти не хочет”, — сказал Волтри.

Он добавил, что если государство все-таки заморозит зарплаты, то учителя начнут готовиться к забастовке.

Представитель учителей при этом надеется, что деньги все же удастся найти. На это надеется и Министерство образования и науки и некоторые политики. Надежды возлагаются на летний экономический прогноз, который будет обнародован в начале сентября и в котором могут найтись дополнительные средства.

При этом бывший министр финансов Айвар Сыэрд (Партия реформ) этого оптимизма не разделяет и отмечает, что налога с оборота поступает меньше, чем прогнозировалось. Социальный налог поступает действительно хорошо, но он идет на пенсии и здравоохранение, зарплату учителям на эти средства поднять не получится. Сыэрд отметил, что бюджет уже находится в дефиците, а все старые резервы растрачены. Последние данные по экспорту в Эстонии также очень плохие.

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