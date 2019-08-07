Учителя грозятся устроить забастовку, если правительство не поднимет им зарплаты(49)
Весной Министерство финансов обещало заморозить зарплаты учителей на четыре года. Если это будет сделано, учителя объявят забастовку, пишет Eesti Päevaleht.
Весной Министерство финансов обещало заморозить зарплаты учителей на четыре года. Если это будет сделано, учителя объявят забастовку, пишет Eesti Päevaleht.
Вступившее весной в должность правительство Ратаса в рамках бюджетной стратегии объявило, что в период с 2020 по 2023 год зарплаты работников общественного сектора (учителей, полицейских, спасателей и т.д.) подниматься не будут.
По словам председателя союза работников образовательной сферы Реэмо Волтри, заморозка зарплат вернет ситуацию на уровень 2012 года. Волтри подчеркнул, что учителя являются специалистами с магистерской степенью и их зарплата должна быть сопоставима с уровнем зарплат других специалистов с высшим образованием (это примерно на 20% выше средней по стране). Сейчас средняя зарплата учителя составляет 1500 евро, нижний предел — 1250 евро.
”Если зарплаты учителей не будут расти, то учителей будет все меньше и меньше. Уже сейчас ситуация очень плохая. До сентября осталось меньше месяца, а многим школам просто не найти преподавателей, так как молодежь в учителя идти не хочет”, — сказал Волтри.
Он добавил, что если государство все-таки заморозит зарплаты, то учителя начнут готовиться к забастовке.
Представитель учителей при этом надеется, что деньги все же удастся найти. На это надеется и Министерство образования и науки и некоторые политики. Надежды возлагаются на летний экономический прогноз, который будет обнародован в начале сентября и в котором могут найтись дополнительные средства.
При этом бывший министр финансов Айвар Сыэрд (Партия реформ) этого оптимизма не разделяет и отмечает, что налога с оборота поступает меньше, чем прогнозировалось. Социальный налог поступает действительно хорошо, но он идет на пенсии и здравоохранение, зарплату учителям на эти средства поднять не получится. Сыэрд отметил, что бюджет уже находится в дефиците, а все старые резервы растрачены. Последние данные по экспорту в Эстонии также очень плохие.
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