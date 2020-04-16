16.04.2020, 11:44

Ученические фирмы отменили ярмарки и переехали в новый интернет-магазин


EST
Naine vaatamas KV-d
Foto on illustreeriv.Foto: Hendrik Osula

Преподавание экономики и предпринимательства в школах Эстонии продолжается и в условиях удаленного обучения, и многие ученические фирмы продолжают деятельность. Поскольку важные для ученических фирм ярмарки отменены из-за вируса, был создан объединяющий ученические фирмы сайт, чтобы молодые предприниматели все же имели возможность предлагать свои товары и услуги клиентам и тем самым продолжать обучение предпринимательству.

Директор Junior Achievement Eesti Керсти Лоор пояснила, что ученические ярмарки, проводимые в школах, торговых центрах и прочих общественных местах, всегда являлись важной частью программы ученических фирм, поскольку именно на таких ярмарках молодежь обучается непосредственным навыкам продаж, презентаций и прочего. ”К сожалению, этой весной нам пришлось отменить все ярмарки и курсы”, — сообщила Лоор.

”В этом учебном году было создано рекордное количество ученических фирм и мини-фирм — более 400, и мы должны были найти для них возможности получения необходимого опыта. Для этого мы открыли интернет-магазин ученических фирм opilasfirma.ee/pood, куда приглашаются все ознакомиться с предложением и сделать свои заказы”, — сказала Лоор.

”На данный момент на сайте представлена лишь малая толика работающих в этом учебном году ученических фирм, но они постоянно добавляются на сайт. Поскольку у многих ученических фирм до сих пор не было никакого представительства в интернете, теперь им приходится создавать их в ускоренном порядке. Для молодежи это, впрочем, очень хороший учебный опыт, поскольку в предпринимательстве нужно уметь шагать в ногу со временем”, — отметила Лоор.

В этом учебном году было зарегистрировано 445 ученических фирм, а второе полугодие, как правило, является временем, когда ученические фирмы набирают обороты, участвуют в ярмарках и готовятся к соревнованиям за звание лучших. ”Изоляция, разумеется, усложнила работу очень многих маленьких предприятий и, в зависимости от вида продукции и услуг, некоторым, увы, пришлось приостановить свою деятельность, но есть много и тех, кто сумел найти возможности предложить свои товары или услуги”, — сказала Лоор и добавила, что все приглашаются делать заказы в интернет-магазине ученических фирм, чтобы юные бизнесмены смогли получить необходимый учебный опыт и успешно прошли учебную программу.

И хотя ярмарки и курсы ученических фирм в этом году отменены, важные соревнования, такие как экономическая викторина Creatlon, успешно проходят в интернете, а лучшие ученическая фирма и мини-фирма года будут также выбраны при помощи интернет-платформы. Финальный тур конкурса на лучшую ученическую фирму состоится 29 апреля, а лучшая мини-фирма будет выбрана в интернете 15 мая.

Директор Junior Achievement Eesti Керсти Лоор добавила, что открывшийся интернет-магазин продолжит деятельность и в следующем учебном году, но и традиционные ярмарки никуда не денутся, поскольку именно на них ученики приобретают важный опыт.

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