Убыток торгового центра T1 растет быстрее, чем оборот

Оборот в третьем квартале за год увеличился в 2,5 раза, но прибыль увеличилась в пять раз.

Компания при обороте 14,8 млн евро заработала 2,8 млн чистого убытка. В третьем квартале прошлого года при обороте в 6 млн евро в результате получился минус в 543 000 евро.

Если брутто-прибыль предприятия показала рост, как и коммерческая прибыль, то удар нанес резкий рост финансовых расходов с 887 000 евро до 4,5 млн евро.