Убытки Postimees Grupp составили почти 9 млн евро

Концерн Postimees Grupp объявил об убытках в размере 8,9 млн евро по итогам предыдущего хозяйственного года.
Оборот концерна, в который входят газета Postimees, телеканал Kanal 2 и другие СМИ, составил 53 млн евро, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
По словам руководителя Postimees Grupp Андруса Раудсалу, владелец концерна не рассчитывает на получение огромной прибыли, а пока главной задачей является постепенный выход в ноль.
Он добавил, что на сегодняшний день журналистика — это не тот бизнес, в котором следует ожидать большую прибыль.
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