Убытки Postimees Grupp составили более 25 млн евро
Убытки Postimees Grupp в прошлом году составила 8,9 млн евро. Но это лишь небольшая часть груза, свалившегося на плечи концерна, пишет Eesti Ekspress.
Убытки Postimees Grupp в прошлом году составила 8,9 млн евро. Но это лишь небольшая часть груза, свалившегося на плечи концерна, пишет Eesti Ekspress.
В результате отделения от Postimees порталов объявлений нераспределенная прибыль фирмы в размере 7,5 млн евро была заменена нераспределенными убытками в размере 25,5 млн евро. Собственный капитал остался в плюсе только лишь благодаря 10,4 млн евро, которые владелец Маргус Линнамяэ выделил фирме.
Снизить убытки Postimees помогли дивиденды на сумму 3 млн евро, поступившие перед продажей бизнеса по объявлениям от литовского подразделения Diginet LT. Без этого убытки составили бы почти 12 млн евро.
Из положительного можно отметить уменьшение долговой нагрузки в более чем шесть раз.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Кто и зачем напал на погранзаставу в Таджикистане — детали
Зачем иностранцы массово отправились на Таймыр
Стало известно, почему охранник впустил пьяного убийцу в детсад
СК раскрыл детали гибели студента в Москве после удаления зуба