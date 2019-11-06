06.11.2019, 12:01

Убытки Postimees Grupp составили более 25 млн евро


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Margus Linnamäe
Margus LinnamäeFoto: Andras Kralla

Убытки Postimees Grupp в прошлом году составила 8,9 млн евро. Но это лишь небольшая часть груза, свалившегося на плечи концерна, пишет Eesti Ekspress.

В результате отделения от Postimees порталов объявлений нераспределенная прибыль фирмы в размере 7,5 млн евро была заменена нераспределенными убытками в размере 25,5 млн евро. Собственный капитал остался в плюсе только лишь благодаря 10,4 млн евро, которые владелец Маргус Линнамяэ выделил фирме.

Снизить убытки Postimees помогли дивиденды на сумму 3 млн евро, поступившие перед продажей бизнеса по объявлениям от литовского подразделения Diginet LT. Без этого убытки составили бы почти 12 млн евро.

Из положительного можно отметить уменьшение долговой нагрузки в более чем шесть раз.

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