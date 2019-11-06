Убытки Postimees Grupp составили более 25 млн евро

В результате отделения от Postimees порталов объявлений нераспределенная прибыль фирмы в размере 7,5 млн евро была заменена нераспределенными убытками в размере 25,5 млн евро. Собственный капитал остался в плюсе только лишь благодаря 10,4 млн евро, которые владелец Маргус Линнамяэ выделил фирме.

Снизить убытки Postimees помогли дивиденды на сумму 3 млн евро, поступившие перед продажей бизнеса по объявлениям от литовского подразделения Diginet LT. Без этого убытки составили бы почти 12 млн евро.

Из положительного можно отметить уменьшение долговой нагрузки в более чем шесть раз.