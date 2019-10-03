03.10.2019, 15:50

Uber запустил сервис по найму временной рабочей силы


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Sepapaja 1 ehitusobjekt 26.03.2019
Sepapaja 1 ehitusobjekt 26.03.2019Foto: Andres Putting

Компания Uber Technologies Inc. заявила о запуске приложения под названием Uber Works, которое будет помогать предприятиям находить временных работников.

Как передает "Деловые ведомости" со ссылкой на Reuters, приложение, которое пока доступно только в Чикаго, может показывать работникам доступные временные вакансии в определенном районе. Таким образом Uber хочет помочь предприятиям, которые борются за персонал в периоды пикового спроса. Компания будет сотрудничать с кадровыми агентствами.

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