Uber запустил сервис по найму временной рабочей силы

Как передает "Деловые ведомости" со ссылкой на Reuters, приложение, которое пока доступно только в Чикаго, может показывать работникам доступные временные вакансии в определенном районе. Таким образом Uber хочет помочь предприятиям, которые борются за персонал в периоды пикового спроса. Компания будет сотрудничать с кадровыми агентствами.