03.10.2019, 15:50
Uber запустил сервис по найму временной рабочей силы
Компания Uber Technologies Inc. заявила о запуске приложения под названием Uber Works, которое будет помогать предприятиям находить временных работников.
Компания Uber Technologies Inc. заявила о запуске приложения под названием Uber Works, которое будет помогать предприятиям находить временных работников.
Как передает "Деловые ведомости" со ссылкой на Reuters, приложение, которое пока доступно только в Чикаго, может показывать работникам доступные временные вакансии в определенном районе. Таким образом Uber хочет помочь предприятиям, которые борются за персонал в периоды пикового спроса. Компания будет сотрудничать с кадровыми агентствами.
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