Uber предложил клиентам премиум-класса поездки с молчаливыми водителями

На сайте сервиса сообщается, что услуга доступна для клиентов, выбирающих тарифы премиум-класса Uber Black и Uber Black SUV. Выбрать ”тихий режим” можно в настройках при заказе автомобиля. Также доступна обратная услуга для тех, кто хочет пообщаться с водителем во время поездки.

Помимо этого Uber ввел несколько дополнительных услуг для поездок премиум-класса — выбор температуры в автомобиле, помощь с багажом и увеличенное время ожидания (до 15 минут, уточняет TechCrunch).

Ранее поездки в тишине клиентам Uber начал предлагать водитель сервиса из Сиэтла Джордж Юр. Среди прочего его пассажиры могут выбрать ”терапевтическую поездку”, ”стремную поездку” и ”грубую поездку”. В компании Uber пока не объявляли о введении подобных услуг.

Компания Uber с 10 мая начал торговать своими акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже. После двух дней торгов капитализация Uber снизилась на 13 миллиардов долларов до 62,2 миллиарда.