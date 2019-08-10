Uber повысил цены на услугу в часы пик
Компания Uber сообщила своим таллиннским клиентам о том, что в связи с высоким спросом будут установлены тарифы часа пик (с 8 до 10 и с 16 до 19 часов) вместе с минимальной платой.
Компания Uber сообщила своим таллиннским клиентам о том, что в связи с высоким спросом будут установлены тарифы часа пик (с 8 до 10 и с 16 до 19 часов) вместе с минимальной платой.
В часы пик таллиннские пользователи приложения Uber должны будут платить два евро в качестве базового тарифа, к которому добавляются 17 центов за каждую минуту и 46 центов за километр. Кроме того, в это время будет действовать минимальная плата в размере 4,20 евро, передает rus.err.ee.
Такие тарифы будут применяться к обычным автомобилям. Для транспортных средств Uber Select, которые, как правило, быстрее приезжают на место, цены будут еще выше: базовая плата составит три евро, и к ней будут добавляться 17 центов за каждую минуту и 50 центов за километр. Минимальная плата в часы пик для Uber Select составит 4,80 евро.
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