Uber повысил цены на услугу в часы пик

В часы пик таллиннские пользователи приложения Uber должны будут платить два евро в качестве базового тарифа, к которому добавляются 17 центов за каждую минуту и 46 центов за километр. Кроме того, в это время будет действовать минимальная плата в размере 4,20 евро, передает rus.err.ee.

Такие тарифы будут применяться к обычным автомобилям. Для транспортных средств Uber Select, которые, как правило, быстрее приезжают на место, цены будут еще выше: базовая плата составит три евро, и к ней будут добавляться 17 центов за каждую минуту и 50 центов за километр. Минимальная плата в часы пик для Uber Select составит 4,80 евро.