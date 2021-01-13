У жителей Эстонии появилось больше выбора при выходе на пенсию

NB! Изначально в статье Maaleht говорилось, что выйти на пять лет раньше на пенсию могут и 59-летние. К сожалению, выяснилось, что это невозможно. Вступившие в этом году в силу изменения, по которым можно выйти на пенсию на пять лет раньше, касаются лишь людей 1961 года, то есть 60-летних. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.

Одним из основных моментов реформы стало то, что люди смогут выходить на пенсию на пять лет раньше. Это может сделать лицо, имеющее 40 лет трудового, то есть пенсионного стажа. При этом весь стаж должен быть официально подтвержден.

Трудовые отношения, длившиеся до 31 декабря 1998 года, можно подтвердить с помощью трудовой книжки. Если книжка утеряна, то трудовой стаж доказать труднее.

Данные о трудовых отношениях населения с 1999 имеются у Департамент социального страхования, тогда стаж стал рассчитываться на основании уплаченного социального налога.

Если человек зарабатывал хорошо и смог за один календарный год набрать несколько лет стажа, то ему, может, и удастся набрать необходимые 40 лет стажа. В то же время люди, которые получали после 1999 года низкую зарплату, даже за один рабочий год могут не накопить год пенсионного стажа.

Кроме того, в этом году открываются и другие возможности: для выхода на пенсию на четыре года раньше необходим стаж не менее 35 лет; для выхода на три года раньше — не менее 30 лет; на два года раньше — 25 лет и на год раньше пенсионного возраста — 20 лет.

Параллельно с новой системой пока остается действовать старая, то есть сохраняется возможность досрочно выйти на пенсию за три года до достижения пенсионного возраста, то есть в этом году в 61 год. При этом в этом году необходимо иметь лишь 16 лет стажа (в следующем — 17, в 2023 — 18, в 2024 — 19 и в 2025 — 20). С 2026 года такая возможность упраздняется.

Комментарий департамента

Как пояснил после выхода статьи специалист Департамента социального страхования Лауритс Лейма, рожденные в 1962 году люди получат первую возможность выйти на гибкую пенсию в следующем, 2022 году. Он отметил, что пенсионный возраст в Эстонии растет и связан с годом рождения человека: ”Поэтому для того, чтобы узнать время возможного досрочного выхода на пенсию, нужно обладать знаниями о годе рождения человека и того, каким, исходя из этого, будет его предполагаемая продолжительность нахождения на пенсии. В 2021 году пенсионный возраст составляет 64 года, но это действует только для тех, кто родился в 1957 году. Для каждого последующего года рождения пенсионный возраст увеличивается на три месяца, покуда в 2026 году не достигнет 65 лет. Тогда на пенсию смогут выйти люди, рожденные в 1961 году. Таким образом, самое раннее, когда люди 1961 года рождения смогут выйти на пенсию, это — 2021 год, то есть по достижению 60-летнего возраста. Начиная с 2027 года пенсионный возраст будет привязан к ожидаемой продолжительности жизни и далее сможет меняться ежегодно не более чем на три месяца. Показатели ожидаемой продолжительности жизни будут обнародоваться на два года вперед. Это означает, что возраст выхода на пенсию для 2027 года станет известен в начале 2025 года. До этого времени мы будем исходить из того, что пенсионный возраст рожденных в 1962 году и позже составляет 65 лет”.