У владельца Uvic "пельменного короля” Александра Мусарова — миллионные долги

Также Мусаров замешан и в уголовном разбирательстве, с которым связан и его бакнкторный управляющий. Некоторые, говоря о Мусарове, сохраняют весьма дипломатичный тон, но, например, владелец Maag Роланд Лепп — более критичен: ”Господин Мусаров — обманщик, негодяй и вор”.

Подробности — в Äripäev.