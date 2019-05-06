06.05.2019, 11:51

У владельца Uvic "пельменного короля” Александра Мусарова — миллионные долги

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rus.delfi.ee
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У владельца Uvic "пельменного короля” Александра Мусарова — миллионные долги
Marko Mumm

У владельца Uvic „пельменного короля” Александра Мусарова — миллионные долги перед банками как в Эстонии, так и в России, пишет Äripäev.

Также Мусаров замешан и в уголовном разбирательстве, с которым связан и его бакнкторный управляющий. Некоторые, говоря о Мусарове, сохраняют весьма дипломатичный тон, но, например, владелец Maag Роланд Лепп — более критичен: ”Господин Мусаров — обманщик, негодяй и вор”.

Подробности — в Äripäev.

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