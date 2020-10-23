У украинцев возник конфликт с работодателем. Куда обращаться иностранным рабочим, чьи права нарушаются?

Читатель спрашивает:

"Я работаю в одной строительной фирме уже полтора года. Три месяца назад нас направили на строительный объект в Южной Эстонии для выполнения общестроительных работ. Работодатель сказал, что поскольку строительный объект большой, а сроки сжатые, он возьмет на работу также некоторых украинцев. Сегодня у украинцев возник конфликт с работодателем — во-первых, их поселили так, что несколько человек делят один маленький гостиничный номер, во-вторых, они ежедневно проезжают на работу и обратно более 20 км, а кроме того работодатель взял себе на хранение их паспорта. Поворотным моментом стало то, что, как они утверждают, им к настоящему моменту уже три месяца не выплачивалась зарплата. Куда им обратиться за помощью?"

Отвечает Кристель Кенгсепп, главный юрист надзорного отдела Инспекции труда:

"Если эстонская компания наняла на работу иностранца, т.е. работника из третьей страны, то работодатель должен учитывать, что выплата заработной платы наемным работникам из третьих стран регулируется Законом об иностранцах, согласно которому работнику должна выплачиваться заработная плата, равная по крайней мере средней месячной брутто-зарплате в Эстонии за последний год, опубликованной Департаментом статистики Эстонии. Данные о средней месячной брутто-зарплате в Эстонии можно найти на домашней странице Департамента статистики Эстонии. Работодатель должен также учитывать, что у иностранца должно быть законное основание для пребывания и работы в Эстонии, а это, в свою очередь, означает общение с Департаментом полиции и погранохраны, который выдает иностранцу соответствующие разрешения.

Иностранный работник всегда имеет право в первую очередь обратиться в Департамент полиции и погранохраны (ДПП), а точнее к советникам по миграции, по телефону, электронной почте или скайпу. Дополнительная информация здесь. ДПП разъясняет на своей домашней странице, могут ли и как могут иностранцы работать в Эстонии и о чем следует помнить квалифицированным работникам. Для получения дополнительной информации мы рекомендуем посетить домашние страницы ДПП здесь и здесь.