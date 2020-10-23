У украинцев возник конфликт с работодателем. Куда обращаться иностранным рабочим, чьи права нарушаются?(6)
К кому следует обращаться иностранным рабочим, чьи права были нарушены? Разъясняет портал Tööelu.
К кому следует обращаться иностранным рабочим, чьи права были нарушены? Разъясняет портал Tööelu.
Читатель спрашивает:
"Я работаю в одной строительной фирме уже полтора года. Три месяца назад нас направили на строительный объект в Южной Эстонии для выполнения общестроительных работ. Работодатель сказал, что поскольку строительный объект большой, а сроки сжатые, он возьмет на работу также некоторых украинцев. Сегодня у украинцев возник конфликт с работодателем — во-первых, их поселили так, что несколько человек делят один маленький гостиничный номер, во-вторых, они ежедневно проезжают на работу и обратно более 20 км, а кроме того работодатель взял себе на хранение их паспорта. Поворотным моментом стало то, что, как они утверждают, им к настоящему моменту уже три месяца не выплачивалась зарплата. Куда им обратиться за помощью?"
Отвечает Кристель Кенгсепп, главный юрист надзорного отдела Инспекции труда:
"Если эстонская компания наняла на работу иностранца, т.е. работника из третьей страны, то работодатель должен учитывать, что выплата заработной платы наемным работникам из третьих стран регулируется Законом об иностранцах, согласно которому работнику должна выплачиваться заработная плата, равная по крайней мере средней месячной брутто-зарплате в Эстонии за последний год, опубликованной Департаментом статистики Эстонии. Данные о средней месячной брутто-зарплате в Эстонии можно найти на домашней странице Департамента статистики Эстонии. Работодатель должен также учитывать, что у иностранца должно быть законное основание для пребывания и работы в Эстонии, а это, в свою очередь, означает общение с Департаментом полиции и погранохраны, который выдает иностранцу соответствующие разрешения.
Иностранный работник всегда имеет право в первую очередь обратиться в Департамент полиции и погранохраны (ДПП), а точнее к советникам по миграции, по телефону, электронной почте или скайпу. Дополнительная информация здесь. ДПП разъясняет на своей домашней странице, могут ли и как могут иностранцы работать в Эстонии и о чем следует помнить квалифицированным работникам. Для получения дополнительной информации мы рекомендуем посетить домашние страницы ДПП здесь и здесь.
В трудовых отношениях у обеих сторон есть свои обязанности и права. Работая за границей, работники находятся в гораздо более уязвимом положении и в большей степени зависят от работодателя, чем при работе на родине. Однако зависимость от работодателя не означает, что работодатель имеет право решать по своему усмотрению, когда и в каком размере он будет платить работнику зарплату, или считать, что он имеет право держать у себя документы, удостоверяющие личность работника. Работник и работодатель должны согласовать условия труда, в том числе день зарплаты, размер месячной или часовой оплаты труда, продолжительность отпуска, место выполнения работы, трудовые обязанности и т. д. Иными словами, работодатель обязан уведомить работника о положениях статьи 5 Закона о трудовом договоре. Вступление в трудовые отношения означает, что и работник, и работодатель выразили для этого свою свободную волю и в результате переговоров достигли общего понимания, на каких согласованных условиях будет начата работа. Такие факторы, как хранение у себя документов работника, условия проживания хуже согласованных, выплата зарплаты по частям или в несколько раз меньшей сумме (например, 50 — 100 евро в месяц), делают работника уязвимым и еще более зависимым от работодателя. Здесь может возникнуть подозрение, что речь идет о принудительном помещении работника против его воли в ситуацию, когда работодатель использует работника с целью получения экономической выгоды. Если работодатель сознательно предоставляет ложную информацию об условиях труда или если уже имеют место угрозы/запугивание невыплатой зарплаты или выдачей нелегальных иностранных работников властям, незаконное удержание заработной платы или бесчеловечные условия труда и жизни, речь может идти об эксплуатация работников или, в худшем случае, даже о трудовой эксплуатации в ключе торговли людьми.
Инспекция труда может вмешиваться в целях улучшения условий труда работников только в пределах установленной законом компетенции, требуя от работодателя (при необходимости применяя предписания и назначая штрафы) соблюдения требований законодательства, регулирующего трудовые отношения и безопасность и гигиену труда. Если Инспекции труда станет известна информация о нарушении Закона об иностранцах или налогового законодательства, она направит ее в Департамент полиции и погранохраны (ДПП) или Налогово-таможенный департамент (НТД). В рамках сотрудничества Инспекция труда, ДПП и НТД проводят совместные контрольные рейды для выявления незаконно пребывающих/работающих в стране иностранцев, скрытых трудовых отношений, налогового мошенничества и, тем самым, для выявления возможных случаев торговли людьми (трудового рабства). Если Инспекции труда становится известной информация, на основании которой возникает подозрение, что работник стал жертвой мошенничества или торговли людьми, Инспекция труда уведомляет об этом Департамент полиции и погранохраны.
В случае если работодатель не выплачивает своевременно заработную плату, работник вправе обратиться с требованием о возмещении неполученной заработной платы, сам или через своего представителя, в комиссию по трудовым спорам. Если между работодателем и работником не заключен и трудовой договор, если, в худшем случае, занятость работника не отражается также в регистре занятости, необходимо также дополнительно просить комиссию по трудовым спорам об установлении трудовых отношений. Обращение в комиссию по трудовым спорам для лиц бесплатно, если они не прибегают к услугам адвоката.
Подробнее об обращении в комиссию по трудовым спорам здесь.
Инспекция труда создала на своей домашней странице отдельный раздел под названием ”Иностранный работник”, где лицо, желающее приехать на работу в Эстонию или уже работающее в Эстонии, может получить дополнительную информацию на темы как рабочей среды, так и трудовых отношений. С юристами-консультантами Инспекции труда можно также проконсультироваться на эстонском, русском и английском языках по телефону или электронной почте, и они дадут рекомендации и поделятся информацией о том, к кому и как можно обратиться.
Подробнее здесь.
Департамент социального страхования разработал услуги для помощи жертвам торговли людьми, информацию о которых можно найти здесь".
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