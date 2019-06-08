У SmartLynx опять проблемы: самолет технически неисправен, люди в двух аэропортах ждут вылета

Полет должен был начаться в 15:30. "Вылет перенесли на час ночи. Около половины пятого пассажирам раздали ваучеры на 10 евро. Полчаса назад жителей Таллинна отправили домой", — сообщает читательница Delfi Лийна из Таллиннского аэропорта. "Пассажиров издалека поселили в гостиницу". В аэропорту распространяется информация, что дело в технической неисправности самолета Smartlynx. "Как утверждается, техническая неисправность. Не говорят, заказали новый самолет или ремонтируют имеющийся. Сначала вылет дважды переносили на полчаса", — описывает Лийна. Информация движется — к сожалению, ожидаемо — скорее, плоховато. "Как всегда, говорят, что свяжитесь со Smartlynx, но у них нет представительства в Таллиннском аэропорту и рабочей день офиса в Латвии тоже закончен", — отмечает Лийна.

"Из Ираклиона люди хотели бы попасть домой на том же самолете, рейс должен был вылететь в 20:20. Novatours сейчас сообщила, что рейс задерживается, другой информации, в том числе о ночлеге, сейчас нет", — сообщает другой читатель Delfi. "До 5-6 часов утра, очевидно, обратно поехать не сможем", — завершает он на пессимистической ноте.