У сети трудоустройства EURES появился первый в Эстонии партнер в частном секторе

”EURES — это портал крупнейшей в Европе сети трудового посредничества, который сводит тысячи соискателей работы и работодателей, но при этом подразумевает также фоновый контроль и услуги консультирования, — пояснила руководитель по развитию бизнеса Manpower Eesti Кирке Альтров. — Подбор подходящих работников может быть подобен поиску иголки в стоге сена, а иногда в Эстонии тех или иных специалистов вообще может не оказаться. При этом важно понимать, что за границей не обязательно искать именно иностранцев: EURES предоставляет нам доступ и к CV переехавших в Скандинавию эстонцев”.

Помимо контактной сети, EURES также обеспечивает доступ к общеевропейским выездным и онлайновым ярмаркам вакансий, различным тренингам и семинарам, а также к статистике и информации по, например, вопросам налогообложения.

”Трансграничное трудоустройство связано с бюрократическими процедурами и затратами, но в некоторых случаях можно получить бесплатное консультирование, пройти языковое обучение и даже получить поддержку для поездки на собеседование и переезда за границу. Однако, предприятия и соискатели работы об этих возможностях не знают, или предполагают, что, если такая услуга и существует, она, безусловно, будет дорогой”, — отметила Альтров.