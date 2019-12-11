11.12.2019, 18:43

У сети трудоустройства EURES появился первый в Эстонии партнер в частном секторе


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У сети трудоустройства EURES появился первый в Эстонии партнер в частном секторе
Foto: Raido Vint

Местный филиал Manpower стал первой эстонской компанией — официальным партнером европейской сети трудового посредничества EURES. В результате предприятия Эстонии получают доступ к данным 466 000 соискателей работы в Европе, а соискатели — доступ к 362 000 вакансий по всей Европе.

”EURES — это портал крупнейшей в Европе сети трудового посредничества, который сводит тысячи соискателей работы и работодателей, но при этом подразумевает также фоновый контроль и услуги консультирования, — пояснила руководитель по развитию бизнеса Manpower Eesti Кирке Альтров. — Подбор подходящих работников может быть подобен поиску иголки в стоге сена, а иногда в Эстонии тех или иных специалистов вообще может не оказаться. При этом важно понимать, что за границей не обязательно искать именно иностранцев: EURES предоставляет нам доступ и к CV переехавших в Скандинавию эстонцев”.

Помимо контактной сети, EURES также обеспечивает доступ к общеевропейским выездным и онлайновым ярмаркам вакансий, различным тренингам и семинарам, а также к статистике и информации по, например, вопросам налогообложения.

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”Трансграничное трудоустройство связано с бюрократическими процедурами и затратами, но в некоторых случаях можно получить бесплатное консультирование, пройти языковое обучение и даже получить поддержку для поездки на собеседование и переезда за границу. Однако, предприятия и соискатели работы об этих возможностях не знают, или предполагают, что, если такая услуга и существует, она, безусловно, будет дорогой”, — отметила Альтров.

Партнерская программа EURES была открыта для частного сектора лишь недавно, ранее она была доступна только государственным органам по всей Европе. В Эстонии национальным координатором EURES является Касса по безработице. Эстонский филиал Manpower — первое местное предприятие, получившее статус общеевропейского партнера сети. Целью сети является поддержка свободного перемещения рабочей силы, обеспечивая прозрачность и безопасность процессов.

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