24.09.2019, 16:41
У самолета дочерней фирмы Nordica обнаружили поломку, из-за чего рейс задержался на два часа
Почти полторы недели назад в Варшаве во время плановой проверки у самолета Regional Jet, дочерней фирмы Nordica, обнаружили техническую неисправность. Одно из колес шасси сместилось с оси.
Самолет принадлежал польской авиакомпании LOT. Направлявшийся из Варшавы в датский Биллунн самолет в связи с поломкой опоздал более чем на два часа.
Nordica сообщает, что причина поломки до сих пор не известна, но к ее выяснению был привлечен производитель. На данный момент у самолета заменили все необходимые детали и он снова на линии.
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