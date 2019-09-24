У самолета дочерней фирмы Nordica обнаружили поломку, из-за чего рейс задержался на два часа

Самолет принадлежал польской авиакомпании LOT. Направлявшийся из Варшавы в датский Биллунн самолет в связи с поломкой опоздал более чем на два часа.

Nordica сообщает, что причина поломки до сих пор не известна, но к ее выяснению был привлечен производитель. На данный момент у самолета заменили все необходимые детали и он снова на линии.