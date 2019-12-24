У России нет техники для завершения "Северного потока — 2"

У России нет судов-трубоукладчиков, с помощью которых можно было бы завершить строительство газопровода "Северный поток — 2" из РФ в Германию. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в эфире телеканала "Россия 24" во вторник, 24 декабря.

"Таких судов, которые прямо сегодня могли бы приступить к работе, нет", — констатировал Рахманов. По его словам, такие суда обычно строят под конкретный проект. При этом глава ОСК выразил уверенность в том, что Россия сможет построить собственный трубоукладчик.

Потребуется до шести лет

По оценкам Алексея Рахманова, на это потребуется в общей сложности до шести лет: от полутора до двух лет на проектирование и три — четыре года на само строительство. "Это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому, наверное, в меньшие сроки мы не уберемся, хотя, напомню, ледокол "Ленин" построили за три года", — резюмировал Рахманов.

В декабре США ввели санкции в отношении подрядчиков строительства газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, трубоукладчик "Северного потока — 2", приостановила работы и вывела свои суда из зоны строительства газопровода. До завершения газопровода строителям осталось проложить 160 км труб.