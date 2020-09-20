У работника Эстонской кассы по безработице диагностирован коронавирус, с клиентами свяжутся

У работника Йыхвиского бюро Эстонской кассы по безработице тест на коронавирус показал позитивный результат. Касса по безработице тесно сотрудничает с Департаментом здоровья, со всеми клиентами, которые общались и соприкасались в течение длительного периода с заболевшим работником, свяжутся. Определены работники кассы по безработице, которые соприкасались с заболевшим коллегой, и за их состоянием здоровья ведется наблюдение.

Так как с работником, у которого был диагностирован коронавирус, контактировал также работник Кивиылиского бюро кассы по безработице, то в следующие две недели будет приостановлено консультирование и обслуживание клиентов как в Йыхвиском, так и в Кивиылиском бюро кассы по безработице. Работа будет прежде всего переведена в электронные каналы, и консультации можно будет проводить также по телефону. С клиентами, у которых на следующие две недели назначена консультация, касса по безработице свяжется и договорится о новом времени и способе встречи.

Остальные представительства кассы по безработице на данный момент открыты для клиентов, но учитывая возможное распространение вируса, просим подавать заявления прежде всего на портале e-töötukassa, по электронной почте или по телефону. Если человеку нужна помощь в заполнении электронного заявления, то ему могут помочь по электронной почте или по телефону.

Инфотелефоны кассы по безработице: 6696513; 15501

Э-почта: info@tootukassa.ee

Skype: tootukassa