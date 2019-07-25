У производителя популярных в Эстонии яиц Balticovo упала прибыль и снизился оборот

Согласно подсчетам агентства LETA, оборот Balticovo в прошлом году упал примерно на 7%, а прибыль снизилась более чем наполовину.

Компания также проинформировала, что в 2018 году Balticovo произвела 649 млн куриных яиц, что на 37 млн меньше, чем в 2017 году.

Член правления Balticovo Том Аушкапс пояснил, что результаты продаж компании являются нормальными и закономерными, ведь в 2018 году рынки успокоились, и спрос на экспортные яйца вернулся на уровень предыдущих лет, тогда как в 2017 году в Европе и за ее пределами был дефицит яиц. В 2017 году во многих странах из торгового оборота были изъяты миллионы яиц из-за констатации в них ядовитого вещества Fipronil, поэтому компания Balticovo, содержащая кур в безопасных и безвредных для здоровья условиях, смогла воспользоваться возросшим спросом.

В 2018 году Balticovo экспортировала примерно 70% своей продукции в более чем 20 стран. Главными экспортными рынками компании стали Эстония, Литва, Чехия, Польша и Германия, хотя Balticovo экспортировала продукцию и в страны, находящиеся за пределами Европы, например, в Арабские Эмираты.