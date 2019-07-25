У производителя популярных в Эстонии яиц Balticovo упала прибыль и снизился оборот(1)
Предприятие по производству яиц и яичных продуктов Balticovo завершило прошлый год с оборотом в 48,67 млн евро и прибылью в 5,37 млн евро.
Предприятие по производству яиц и яичных продуктов Balticovo завершило прошлый год с оборотом в 48,67 млн евро и прибылью в 5,37 млн евро.
Согласно подсчетам агентства LETA, оборот Balticovo в прошлом году упал примерно на 7%, а прибыль снизилась более чем наполовину.
Компания также проинформировала, что в 2018 году Balticovo произвела 649 млн куриных яиц, что на 37 млн меньше, чем в 2017 году.
Член правления Balticovo Том Аушкапс пояснил, что результаты продаж компании являются нормальными и закономерными, ведь в 2018 году рынки успокоились, и спрос на экспортные яйца вернулся на уровень предыдущих лет, тогда как в 2017 году в Европе и за ее пределами был дефицит яиц. В 2017 году во многих странах из торгового оборота были изъяты миллионы яиц из-за констатации в них ядовитого вещества Fipronil, поэтому компания Balticovo, содержащая кур в безопасных и безвредных для здоровья условиях, смогла воспользоваться возросшим спросом.
В 2018 году Balticovo экспортировала примерно 70% своей продукции в более чем 20 стран. Главными экспортными рынками компании стали Эстония, Литва, Чехия, Польша и Германия, хотя Balticovo экспортировала продукцию и в страны, находящиеся за пределами Европы, например, в Арабские Эмираты.
В прошлом году компания инвестировала в развитие около 15 млн евро, а в 2019 году планируется инвестировать 5 млн евро в строительство производственного цеха площадью в 4000 кв. м и модернизацию одного из существующих цехов. Кроме того, 8 млн будут инвестированы в расширение производства яиц для удовлетворения растущего спроса как в Латвии, так и за ее пределами.
Как сообщалось ранее, оборот Balticovo в 2017 году составил 52,3 млн евро, что на 17,3% больше, чем в 2016 году, а прибыль компании в 2017 году увеличилась в 4 раза — до 10,8 млн евро.
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