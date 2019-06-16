У предпринимателя внезапно забрали сайт. Единственная возможность вернуть — выкупить

gio.ee — это сайт с играми, музыкой и видео, рассчитанный преимущественно на русскоязычную аудиторию. По словам Мисиора, его посещаемость — 2,5 миллиона уникальных пользователей в месяц.

Но есть нюанс. gio.ee официально зарегистрирован не на Мисиора, а на фирму, которая прекратила свое существование пару лет назад.

Весной этого года Eesti Interneti Sihtasutus (EIS) послала той фирме письмо, в которой призвала перерегистрировать домен и предупредила: в противном случае 30 мая он будет выставлен на аукцион, и это имя могут себе зарегистрировать чужие люди.

Мисиор утверждает, что увидел это письмо лишь когда сайт был уже удален и передан новому владельцу. Он не верил, что такое вообще возможно, потому что страница была размещена на Zone Media, а Мисиор исправно платил годовые взносы.

Из Zone Media он получил только контактные данные нового владельца, а имя — нет. В принципе, он мог бы выкупить страничку обратно. Но это сродни покупке украденной у себя же машины.