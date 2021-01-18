18.01.2021, 14:52

У Piletilevi меняется владелец


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У Piletilevi меняется владелец
Foto: Joosep Martinson

BaltCap Private Equity Fund III (BPEF III) приобретает контрольный пакет акций ведущей в странах Балтии сети продажи билетов Ticket Holdings (BTH).

В Эстонии BTH действует под брендом Piletilevi.

Соинвестор Свен Нуутманн становится миноритарным акционером и займет пост председателя правления. Прежнее руководство продолжит работу на предприятии.

Целью нововведений является поддержка развития предприятия и международный рост.

Сделку планируется довести до конца после одобрение со стороны Департамента конкуренции.

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