У перевозившего детей автобуса на ходу отлетело колесо. Фирма говорит, что это саботаж

По словам одного из родителей, это счастье, что авария произошла в городской черте, где скорость движения меньше, чем на автомагистрали.

Когда директор школы обратился за разъяснениями к Bussiteenus OÜ, то получил довольно странный ответ. Перевозчик аргументировал случившееся плохим состоянием Петербургского шоссе и дорожными работами, либо ”саботажем” в связи с тем, что ”во время коронавируса конкуренция среди автобусных фирм ужесточилась”.

Глава OÜ Bussiteenus Ристо Оэсельг подтвердил изданию, что ситуация с конкуренцией усугубилась. Заказ автобусов осуществляется через специальный портал, и руководители фирм видят, кто и куда заказывает автобусы. ”Я слышал, что много злости. Кто-то злится, что заказы достаются другому, кто-то злится, что у других цены ниже”, — говорит он. Оэсельг отмечает, что если в 90-х недоброжелатели просто прокалывали шины, то сейчас действуют хитрее.

В полицию фирма обращаться не стала, поскольку в автобусах нет камер слежения, а следовательно — нет доказательств. О технической неисправности, по мнению фирмы, речи быть не может, поскольку конкретный автобус проходил обслуживание всего за неделю до инцидента, то есть 23 октября.

Стоит отметить, что у OÜ Bussiteenus отсутствует разрешение на перевозку пассажиров, но, как пояснил Оэсельг, это не проблема, поскольку данный автобус был арендован у Autobussirent OÜ, у которой имеется разрешение до июня 2026 года.

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