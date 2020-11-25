25.11.2020, 10:18

У перевозившего детей автобуса на ходу отлетело колесо. Фирма говорит, что это саботаж

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Сулев Ведлер
EST 7
У перевозившего детей автобуса на ходу отлетело колесо. Фирма говорит, что это саботаж
Shutterstock

На Петербургском шоссе в Таллинне 5 ноября у 27-местного автобуса Iveco, которых вез на экскурсию учеников Таллиннской основной школы Рахумяэ, прямо во время движения отлетело колесо, пишет Eesti Ekspress.

По словам одного из родителей, это счастье, что авария произошла в городской черте, где скорость движения меньше, чем на автомагистрали.

Когда директор школы обратился за разъяснениями к Bussiteenus OÜ, то получил довольно странный ответ. Перевозчик аргументировал случившееся плохим состоянием Петербургского шоссе и дорожными работами, либо ”саботажем” в связи с тем, что ”во время коронавируса конкуренция среди автобусных фирм ужесточилась”.

Глава OÜ Bussiteenus Ристо Оэсельг подтвердил изданию, что ситуация с конкуренцией усугубилась. Заказ автобусов осуществляется через специальный портал, и руководители фирм видят, кто и куда заказывает автобусы. ”Я слышал, что много злости. Кто-то злится, что заказы достаются другому, кто-то злится, что у других цены ниже”, — говорит он. Оэсельг отмечает, что если в 90-х недоброжелатели просто прокалывали шины, то сейчас действуют хитрее.

В полицию фирма обращаться не стала, поскольку в автобусах нет камер слежения, а следовательно — нет доказательств. О технической неисправности, по мнению фирмы, речи быть не может, поскольку конкретный автобус проходил обслуживание всего за неделю до инцидента, то есть 23 октября.

Стоит отметить, что у OÜ Bussiteenus отсутствует разрешение на перевозку пассажиров, но, как пояснил Оэсельг, это не проблема, поскольку данный автобус был арендован у Autobussirent OÜ, у которой имеется разрешение до июня 2026 года.

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