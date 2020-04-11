У множества жителей Эстонии возникли трудности с погашением кредитов. Банки рассказали о платежном отпуске(2)
Последствия кризиса уже ощущаются. Как говорят банки, все больше клиентов ходатайствуют о платежном отпуске, пишет Maaleht.
Последствия кризиса уже ощущаются. Как говорят банки, все больше клиентов ходатайствуют о платежном отпуске, пишет Maaleht.
По словам члена правления SEB Айнара Леппянена, к апрелю банк предоставил платежный отпуск 100 клиентам. Ходатайств к настоящему моменту поступило более 1500, и предположительно в ближайшие недели это число увеличится. ”Как правило, платежный отпуск по жилищному кредиту частным лицам предоставляется на 6 месяцев, но в случае необходимости мы готовы продлить его еще раз на срок до 6 месяцев”, — отметил он и добавил, что в интернет-банке SEB для этих целей создана специальная упрощенная форма.
По словам Леппянена, брать платежный отпуск в случае возникновения временных трудностей совершенно нормально. ”Конечно же, хорошо бы обратиться в банк раньше, чем возникнут реальные проблемы. Если это возможно, то рекомендую погашать хотя бы часть платежа, тогда потом увеличение платежей не будет столь ощутимым. Если вы берете платежный отпуск, то выгоднее не продлевать срока погашения и изменить только график платежей. Тогда банк не должен будет менять интресс”.
Если клиент все-таки хочет продлить срок, то следует иметь в виду, что это может привести к росту процентов по кредиту и изменению других условий.
"Платежный отпуск по интрессам — это уже самая крайняя мера в случае очень серьезных проблем с платежами. В течение платежного отпуска по интрессам клиент оплачивает лишь определенную часть интрессов. Остальная часть прибавляется к платежам клиента по окончанию платежного отпуска. Такое решение называется капитализацией интрессов”.
По словам члена правления Swedbank Тармо Улла, они начали предлагать платежный отпуск в упрощенном порядке с середины мая. Клиенты Swedbank могут получить отпуск не меняя условий договора, и дополнительная плата за это не взимается. Также в условиях чрезвычайного положения возможно ходатайствовать об отпуске в случае потребительных кредитов и лизингов.
”Платежный отпуск по основной части — это первый метод по преодолению первичного кризиса ликвидности. При этом мы понимаем, что в ближайшие месяцы проблема может усугубиться. В таком случае будем действовать по ситуации. Отпуск по основной части и интрессам, то есть полный отпуск — это следующий шаг, к которому прибегают, если отпуск по основной части не помог облегчить ситуацию или если платежеспособность уменьшилась еще сильнее”, — пояснил Улла.
Член правления COOP Pank Ханс Пайома также отметил, что в последнее время количество ходатайств о платежном отпуске существенно увеличилось. ”Кроме платежных отпусков, мы по-прежнему, не смотря на кризисную ситуацию, продолжаем предоставлять кредиты как частным лицам, так и предприятиям”, — добавил он.
По сообщению COOP Pank, платежный отпуск по жилищным кредитам в нынешней ситуации дается на срок до одного года. За его оформление плата не взимается. Клиенты с малыми кредитами и лизингами могут ходатайствовать об отпуске на срок до 6 месяцев.
Что касается бизнес-клиентов, то банк разработал более гибкую систему процесса платежных отпусков и многое зависит от того, в каком положении находится конкретный клиент.
Специалист по коммуникации LHV Прийт Рум пояснил, что в случае жилищного и частого кредитов при предоставлении платежного отпуска срок погашения кредита не увеличивается. ”Это означает, что платежи за период отпуска распределяются по оставшимся месяцам”.
Малые кредиты, как правило, имеют маленькие сроки погашения, поэтому при предоставлении платежного отпуска можно увеличить и срок во избежание резкого роста платежей по окончанию отпуска. ”Относительно конкретных возможностей советую клиентам проконсультироваться с банком. Например, максимально длинный платежный отпуск и/ или продление срока не всегда в интересах клиента, поскольку это только отодвигает обязательство по выплате кредита и несколько увеличивает исходя из этого расходы по процентам”, — добавил он.
По словам представителя Swedbank, конкретное решение зависит от многих нюансов: особенностей продукта, срока погашения и самого клиента. ”Оценка того, возможно ли предоставить платежный отпуск с продлением срока погашения, производится отдельно”, — отметил он. Если речь уже идет о максимальном сроке, то продлить его невозможно. Платежный отпуск без продления периода — чуть более быстрое решение, поскольку приложение к договору не составляется и достаточно лишь договоренности.
По словам руководителя кредитной продукции Luminor Хейки Раадика, частные клиенты с жилищным кредитом, испытывающие вызванные коронавирусом трудности, имеют возможность ходатайствовать о платежном отпуске сроком до шести месяцев. В случае лизинга и потребительских кредитов — до трех месяцев. Освобождение, как и в других банках, касается основной части выплат. Отдельной платы за изменения договора сейчас не предусмотрено. Также не меняются другие условия, например, процентная ставки.
Раадик подчеркнул, что ходатайствовать об отпуске следует только в случае реальной необходимости. ”В случае усугубления ситуации мы готовы взвесить и дополнительные возможности”.
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