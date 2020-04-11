У множества жителей Эстонии возникли трудности с погашением кредитов. Банки рассказали о платежном отпуске

По словам члена правления SEB Айнара Леппянена, к апрелю банк предоставил платежный отпуск 100 клиентам. Ходатайств к настоящему моменту поступило более 1500, и предположительно в ближайшие недели это число увеличится. ”Как правило, платежный отпуск по жилищному кредиту частным лицам предоставляется на 6 месяцев, но в случае необходимости мы готовы продлить его еще раз на срок до 6 месяцев”, — отметил он и добавил, что в интернет-банке SEB для этих целей создана специальная упрощенная форма.

По словам Леппянена, брать платежный отпуск в случае возникновения временных трудностей совершенно нормально. ”Конечно же, хорошо бы обратиться в банк раньше, чем возникнут реальные проблемы. Если это возможно, то рекомендую погашать хотя бы часть платежа, тогда потом увеличение платежей не будет столь ощутимым. Если вы берете платежный отпуск, то выгоднее не продлевать срока погашения и изменить только график платежей. Тогда банк не должен будет менять интресс”.

Если клиент все-таки хочет продлить срок, то следует иметь в виду, что это может привести к росту процентов по кредиту и изменению других условий.

"Платежный отпуск по интрессам — это уже самая крайняя мера в случае очень серьезных проблем с платежами. В течение платежного отпуска по интрессам клиент оплачивает лишь определенную часть интрессов. Остальная часть прибавляется к платежам клиента по окончанию платежного отпуска. Такое решение называется капитализацией интрессов”.

По словам члена правления Swedbank Тармо Улла, они начали предлагать платежный отпуск в упрощенном порядке с середины мая. Клиенты Swedbank могут получить отпуск не меняя условий договора, и дополнительная плата за это не взимается. Также в условиях чрезвычайного положения возможно ходатайствовать об отпуске в случае потребительных кредитов и лизингов.

”Платежный отпуск по основной части — это первый метод по преодолению первичного кризиса ликвидности. При этом мы понимаем, что в ближайшие месяцы проблема может усугубиться. В таком случае будем действовать по ситуации. Отпуск по основной части и интрессам, то есть полный отпуск — это следующий шаг, к которому прибегают, если отпуск по основной части не помог облегчить ситуацию или если платежеспособность уменьшилась еще сильнее”, — пояснил Улла.