У людей старше 55 лет теперь есть возможность принять участие в программе по успешному трудоустройству

”Все меньше и меньше молодых людей выходит на рынок труда, и работники среднего и более старшего возраста — это важная сила на рынке труда. Для того, чтобы успешно справляться с изменяющийся экономикой, необходимо постоянно обновлять навыки. Я рад, что кроме мер кассы по безработице, мы можем опробовать инновационные подходы в разных регионах Эстонии, привлечь для этого некоммерческие организации, которые смогут найти индивидуальный подход как для эстоноязычных, так и для русскоязычных людей, чтобы помочь им трудоустроиться. Я надеюсь, что мы получим ценный опыт, как более эффективно сотрудничать с работодателями, чтобы помочь людям найти подходящую работу”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

”При подаче заявок мы искали инновационные подходы в разных регионах Эстонии. Исследования показывают, что неуверенность в себе — это основное препятствие для многих пожилых людей при поиске работы. Таким образом, проекты также устраняют психологические барьеры на пути к поиску работы и развивают навыки поиска работы”, — пояснила советник отдела трудовой занятости министерства социальных дел Анна Каролин.

Проекты были отобраны экспертами Центра государственной поддержки и действуют в Ярвамаа, Выру и Пылвамаа, Ида-Вирумаа, а также в Харьюском уезде. ”Мы тестируем новое финансирование проектов, ориентированное на результат. Если человек устраивается на работу с минимальной заработной платой минимум на два месяца, то за участника выплачивается полная сумма”, — добавила Анна Каролин.

В основном проекты находятся в начальной фазе, а это значит, что желающие все еще могут присоединиться к группам обучения. С участниками проводятся интервью для определения индивидуальных потребностей в обучении. Организации также встречались с местными работодателями, чтобы найти сотрудников с нужными навыками.

Проекты проводят: