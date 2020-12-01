У людей старше 55 лет теперь есть возможность принять участие в программе по успешному трудоустройству

”Все меньше и меньше молодых людей выходит на рынок труда, и работники среднего и более старшего возраста — это важная сила на рынке труда. Для того, чтобы успешно справляться с изменяющийся экономикой, необходимо постоянно обновлять навыки. Я рад, что кроме мер кассы по безработице, мы можем опробовать инновационные подходы в разных регионах Эстонии, привлечь для этого некоммерческие организации, которые смогут найти индивидуальный подход как для эстоноязычных, так и для русскоязычных людей, чтобы помочь им трудоустроиться. Я надеюсь, что мы получим ценный опыт, как более эффективно сотрудничать с работодателями, чтобы помочь людям найти подходящую работу”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.
”При подаче заявок мы искали инновационные подходы в разных регионах Эстонии. Исследования показывают, что неуверенность в себе — это основное препятствие для многих пожилых людей при поиске работы. Таким образом, проекты также устраняют психологические барьеры на пути к поиску работы и развивают навыки поиска работы”, — пояснила советник отдела трудовой занятости министерства социальных дел Анна Каролин.
Проекты были отобраны экспертами Центра государственной поддержки и действуют в Ярвамаа, Выру и Пылвамаа, Ида-Вирумаа, а также в Харьюском уезде. ”Мы тестируем новое финансирование проектов, ориентированное на результат. Если человек устраивается на работу с минимальной заработной платой минимум на два месяца, то за участника выплачивается полная сумма”, — добавила Анна Каролин.
В основном проекты находятся в начальной фазе, а это значит, что желающие все еще могут присоединиться к группам обучения. С участниками проводятся интервью для определения индивидуальных потребностей в обучении. Организации также встречались с местными работодателями, чтобы найти сотрудников с нужными навыками.
Проекты проводят:
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TempoKoolitus OÜ организует курсы общения на эстонском языке для русскоязычных безработных в возрасте от 55 лет и старше, которые проживают в Харьюском уезде. На курсах обучают цифровым навыкам, проводят психологические и долговые консультации, а также консультации по карьере, помогают найти работу и задержаться там. Первая группа уже начала обучение, но скоро будут открыты новые группы. Дополнительная информация: http://tempokoolitus.ee/socialprojectone
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Таллиннская школа обслуживания предлагает возможность двадцати эстоноязычным и русскоязычным людям в возрасте от 55 лети старше принять участие в бесплатном 160 академическом курсе базовой подготовки поваров, к которому добавляются 80 часов стажировки на предприятии. После обучения можно работать поваром. Дополнительная информация: http://rus.teeninduskool.ee/
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НКО Центр поддержки и обучения Usaldus фокусируется в своем проекте на развитие равноправного и расширяющего возможности партнерства с целью совместной работы по поиску способов развития и успешной реализации собственных сильных сторон участников как в личном, так и в социальном плане, в том числе на рынке труда. В Таллинне и Кохтла-Ярве. Рабочий язык проекта — русский. Дополнительная информация: https://www.usaldustk.ee/index.php/ru/
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НКО ”Центр Йоханнеса Михельсона” помогает соискателям работы в возрасте от 55 лет и старше найти в Харьюмаа постоянную и достойную работу, а также возможность учебы посредством консультирования по личному развитию, обучения поиску работы, участия в клубе работы и консультирования по вопросам карьеры. Дополнительная информация: https://www.jmk.ee/55/
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Социальный центр сердца Эстонии фокусируется на увеличении возможностей трудоустройства людей в возрасте от 55 лет и страше в Ярвамаа. В рамках проекта можно участвовать в тренингах, получать различные консультационные услуги и личную поддержку в поиске работы и приеме на работу. Дополнительная информация на эстонском языке: http://www.sesok.ee/projektid
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НКО ”Вылувыру” и НКО ”Народный университет Пылвамаа” общий проект которых направлен на социализацию, активизацию, повышение возможностей трудоустройства и возвращение на рынок труда безработных среднего и пожилого возраста в уездах Пылва и Выру. Дополнительная информация на эстонском языке: https://voluvoru.eu/PROJEKTID/
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