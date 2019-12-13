У кого покупать электричество и газ, а также как поменять поставщика услуг

По словам Керта Валбета, основателя сайтов для сравнения, многие эстонцы не сравнивали поставщиков услуг, поскольку считают, что разница в ценах очень мала. ”Качество электроэнергии и газа одинаково у всех продавцов, поэтому цена является одним из важнейших критериев при выборе поставщика. Однако люди, из-за привычки или незнания, не склонны сравнивать цены на эти услуги и менять пакет на более выгодный. На самом деле, целесообразно сравнивать цены у продавцов не реже одного раза в год и, при необходимости, менять поставщика, так как разница в стоимости может достигать 30%, а переход к другому продавцу в Эстонии безопасен и прост — это занимает 10 минут. Все клиенты, в том числе те, которые заключили срочный договор с фиксированным пакетом, могут переходить к другому поставщику без каких-либо дополнительных затрат и штрафов, при этом поставка услуги на это время прервана не будет. Смена поставщика услуг может означать экономию пары десятков евро с одной квартиры, а в случае с частным домом — в разы больше ”, — сказал Валбет.

Валбет добавил, что, как правило, для желающего уйти клиентапродавцы делают выгодное предложение, чтобы покупатели могли получить наиболее выгодную цену, не покидая старого продавца.

Како пакет на электричество сейчас самый выгодный?





• Самый выгодный биржевой пакет, согласно показаниям среднего эстонского потребителя, таким является пакет Imatra Elektri, который обойдется в 213 евро в год (с маргиналом 0,18 с / кВтч, ежемесячная плата 0 €, это стоимость по кампании на основе канала). Примерно в этом же диапазоне остаются 220 Energia, Alexela и Eesti Gaas — их пакеты всего на несколько евро дороже, чем у Imatra Elekter. Однако самым дорогим поставщиком является Eesti Energia, чей биржевой пакет будет стоить 238 евро в год. Это на 25 евро дороже, чем у самого выгодного поставщика, и влияет на это, прежде всего, компонент фиксированной месячной стоимости 1,99 евро. Следует иметь в виду, что, поскольку Eesti Energia не имеет прозрачных ценообразования и стоимость зависит от потребителя, она может отличаться от той, что использовалась при сравнении.